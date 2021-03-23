القادري: إجراءات الغرب القسرية لن تزيد الشعب السوري إلا تمسكاً بثوابته الوطنية

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن أعداء سورية يتوهمون أنهم بحصارهم وإجراءاتهم القسرية الجائرة سيؤثرون في معنويات وانتصارات الشعب السوري، ولكن شعبنا أثبت أن هذا الحصار والإجراءات القسرية لن تزيده إلا إصراراً على التمسك بمبادئه وثوابته الوطنية.

وفي كلمة له خلال لقائه الجالية السورية في مصر، قال القادري: إننا قادرون اليوم على إعادة بناء وطننا الذي استهدفه الإرهاب وسنستكمل النصر الناجز في كل الجغرافيا السورية والذي تحقق بفضل دماء الشهداء الزكية التي أريقت للحفاظ على سورية واحدة موحدة عزيزة.

ونوه القادري بالنجاحات التي يحققها السوريون في مصر ومختلف الدول التي يقيمون فيها، معرباً عن التقدير للموقف المصري الذي يعبّر عن التاريخ المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء السفير الدكتور بسام درويش رئيس البعثة الدبلوماسية السورية لدى مصر ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو مجلس النواب جبالي المراغي والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ورئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقية وعدد من أبناء الجالية.

«سانا»