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الثلاثاء,23 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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بوتين: مستعدون لإعادة صيغة التعامل الطبيعية غير المسيسة مع الاتحاد الأوروبي
لافروف ووانغ يي يبحثان علاقات بلديهما مع واشنطن
المقداد يختتم زيارته إلى سلطنة عمان
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غوتيريس يدعو للقضاء على «جائحة» العنصرية الشرسة
اليمن: على قوى العدوان السعودي وقف عدوانها وإنهاء حصارها
وزيرة خارجية السويد: تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا مقلق جداً
جمعية منتدى من أجل سورية في هنغاريا: سياسات الاتحاد الأوروبي ضد سورية غير قانونية
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
23 آذار , 2021
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لقطة اليوم
الصورة تتكلم…!!!
لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
( لا للتشرد.. لا للاستسلام.. نعم للتشبث)
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