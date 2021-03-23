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لقطة اليوم

تذكير:

لقطة اليوم

الصورة تتكلم…!!!

لقطة اليوم

صباح الخير..

لقطة اليوم

( لا للتشرد.. لا للاستسلام.. نعم للتشبث)