رابطة الدول المستقلة تدين التدخلات الخارجية في شؤون الدول

أدان وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة من أجل إسقاط الحكومات الشرعية.

ونقلت وكالة تاس عن الوزراء قولهم في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية “نجدد التأكيد على أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وندين أي تدخل يرمي إلى إسقاط الحكومات الشرعية كانتهاك لهذا المبدأ فضلاً عن استخدام القانون الوطني خارج الحدود الإقليمية في انتهاك للقوانين الدولية”.

يذكر أن رابطة الدول المستقلة منظمة دولية أوروآسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفييتية سابقة ومقرها في مينسك وهدفها تنسيق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والقوانين والأمن ومكافحة الإرهاب.

«سانا»