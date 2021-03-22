ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ضمن شاحنة براد في حسياء

ضبطت الجهات المختصة في حمص شاحنة براد بمنطقة حسياء جنوب حمص تحوي كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من ريف دمشق وألقت القبض على السائق ومرافقه.

وأوضح مصدر في الجهات المختصة لمراسل «سانا» بحمص أنه «نتيجة المتابعة الدقيقة لحركة سيارة براد وبمقاطعة المعلومات المتوافرة عن طريق البحث والتقصي تم إيقاف السيارة على طريق حمص- دمشق في منطقة حسياء وبعد تفتيشها تبين وجود مخابئ سرية تحوي كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر».

وأشار المصدر إلى أنه ألقي القبض على السائق ومرافقه وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأنهما ينقلان الحبوب المخدرة إلى محافظة حمص لترويجها والاتجار بها.

وبيّن المصدر أنه تمت مصادرة المخدرات المضبوطة وسيتم تقديمها مع المقبوض عليهما أصولاً إلى القضاء لينالا جزاءهما.