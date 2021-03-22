روسيا: واشنطن أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات

أعربت روسيا عن أسفها لعدم قبول أمريكا عرضها في إجراء حوار مفتوح معها، مشيرة إلى أن واشنطن أضاعت بذلك فرصة جديدة لإصلاح العلاقات الروسية – الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: «من دواعي الأسف أن الجانب الأمريكي لم يتجاوب مع عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثة مفتوحة عبر نظام الفيديو كونفرانس مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في يوم 19 أو 22 آذار الجاري لمناقشة المشكلات المتراكمة في العلاقات الثنائية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي».

وأضاف البيان: الجانب الأمريكي أضاع بذلك فرصة جديدة للبحث عن مخرج من المأزق الذي وقعت فيه العلاقات الروسية الأمريكية والذي نشأ بسبب أخطاء واشنطن، مبيناً أن المسؤولية عن ذلك تقع كلياًعلى الولايات المتحدة.

«سانا»