آخر الأخبارسياسةمحلي

إصابة 4 مسلحين من ميليشيا «قسد» في ريف الحسكة

أصيب أربعة مسلحين من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء استهداف مجموعة من مسلحيها في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وبيّنت مصادر أهلية لـ «سانا» أن هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة من مسلحي الميليشيا قرب حقل نفط كبيبة طريق الجبسة القديم في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم إصابات خطرة.

وأضافت المصادر: إن ميليشيا «قسد» استقدمت تعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي من بينها مدرعات، وفرضت طوقاً كاملاً على المنطقة.

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

مقتل جميع أفراد عائلة أحد مرتزقة الاحتلال التركي في ريف الحسكة

سياسة

القبض على 11 إرهابياً في العراق

آخر الأخبار

الجو بين الغائم جزئياً إلى ماطر

دولي

لافروف يدعو إلى التعامل بالعملات الوطنية لخفض مخاطر العقوبات الأميركية