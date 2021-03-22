إصابة 4 مسلحين من ميليشيا «قسد» في ريف الحسكة

أصيب أربعة مسلحين من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء استهداف مجموعة من مسلحيها في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وبيّنت مصادر أهلية لـ «سانا» أن هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة من مسلحي الميليشيا قرب حقل نفط كبيبة طريق الجبسة القديم في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم إصابات خطرة.

وأضافت المصادر: إن ميليشيا «قسد» استقدمت تعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي من بينها مدرعات، وفرضت طوقاً كاملاً على المنطقة.