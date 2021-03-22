الجو بين الغائم جزئياً إلى ماطر

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً إلى غائم ماطر بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، مضيفة أن الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة في المناطق الشمالية والجزيرة، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 60 كم/سا في بقية المناطق والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الاثنين الثلاثاء الاربعاء دمشق 27/18 26/17 19/8 القنيطرة 22/17 21/16 14/7 درعا 25/19 24/18 18/9 السويداء 23/18 22/17 16/8 حمص 24/10 23/9 17/1 حماة 24/11 23/10 18/2 الحسكة 24/11 23/10 18/2 اللاذقية 24/15 23/14 18/8 طرطوس 24/15 23/14 19/8 حلب 22/9 21/8 17/1 إدلب 21/ 11 20/10 16/3 دير الزور 28/13 25/12 20/4 الرقة 27/12 24/11 19/6

وشهدت عدة مناطق في بعض المحافظات أمطاراً متفرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل في ريف دمشق بلغت 6 مم في الحرمون و2 مم بالزبداني و1 مم في سرغايا.

كما سجلت حضر في القنيطرة 2 مم والقريتين بحمص 1 مم وفي حماة سجلت عين حلاقيم 3 مم والرصافة ووادي العيون 2 مم ومصياف وربعو 1 مم وفي طرطوس بلغت كمية الأمطار 1 مم في الشيخ بدر والدريكيش وفي اللاذقية سجلت في القرداحة وبوقا 1.

«سانا»