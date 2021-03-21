الجو ربيعي والحرارة إلى ارتفاع

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كلها.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وفقاً للمديرية العامة للأرصاد الجوية التي بيّنت أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو سديمياً مغبراً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 26/12 27/13 26/10 القنيطرة 24/11 25/12 22/7 درعا 27/12 28/13 25/10 السويداء 24/12 25/13 23/7 حمص 24/9 27/12 25/10 حماة 24/8 27/13 26/11 الحسكة 23/10 23/12 22/11 اللاذقية 21/13 24/15 24/14 طرطوس 21/13 24/15 24/14 حلب 21/9 24/12 26/11 إدلب 21/10 24/12 25/11 دير الزور 25/12 25/15 24/15 الرقة 23/10 24/12 23/13

«سانا»