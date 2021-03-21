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الأحد,21 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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أنطونوف: ضرورة مراجعة العلاقات الروسية- الأمريكية
الاحتلال يجدد استهدافه المزارعين والصيادين الفلسطينيين
تدمير أوكارٍ للإرهابيين في العراق
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/3/21 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد- بردة - أكاديمية الأسد بحلب من الساعة 9,00 صباحاً ح...
في ذكرى عيدها.. هيئة شؤون الأسرى تدعو إلى الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الأمهات الفلسطينيات
فرنسا تدين انسحاب النظام التركي من اتفاقية دولية مناهضة للعنف ضد المرأة
المانيا تنتقد انسحاب تركيا من معاهدة مناهضة للعنف ضد المرأة
باشينيان: خسائر القوات الأرمنية في إقليم قره باغ بلغت 3250 قتيلاً
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يغادر واشنطن
استهداف رتل للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة وسط العراق
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
21 آذار , 2021
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