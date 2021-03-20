اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين قرب قصر الملك

احتشد الآلاف من المحتجين قرب قصر الملك في منطقة الميدان الملكي في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

وذكرت رويترز أن شرطة مكافحة الشغب تصدت للمتظاهرين بالعصي والهراوات ومدافع المياه حيث تقدم المئات منهم حاملين الدروع في مواجهة المحتجين لإبعادهم عن القصر الملكي.

وتأتي المظاهرات بعد فشل البرلمان الأسبوع الماضي في تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش وهو أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.

ويقول المحتجون: إن الدستور الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.

“سانا”