تشغيل بعض مشافي دمشق بالطاقة القصوى لمصلحة مرضى كورونا

طلب وزير الصحة حسن محمد الغباش من بعض مشافي دمشق إيقاف العمليات الباردة وتشغيلها بالطاقة والإمكانيات القصوى لمصلحة مرضى كورونا وذلك مع تطور أوضاع الإصابات.

وفي تعميم على الهيئات العامة لمشافي دمشق والهلال الأحمر والعيون التخصصي والكلية والباسل لأمراض وجراحة القلب طلب وزير الصحة إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من الـ 22 من آذار الجاري مع استمرار العمليات الإسعافية والأورام فقط وتطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى وكامل القدرات والإمكانيات لمصلحة مرضى كورونا.

كما تضمن التعميم مراجعة خطة تأمين الكادر البشري للأسرة والأقسام التي تمت إضافتها لمصلحة مرضى الجائحة وخاصة قسم العناية وتطبيق نظام الإقامة على الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعيين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اختصاصيي وفنيي التخدير في أقسام العناية لمصلحة مرضى الجائحة.