تظاهر عشرات الآلاف في اسطنبول ضد سياسات أردوغان

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك في مدينة اسطنبول احتجاجاً على سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان ومساعيه لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري.

وعبّر المتظاهرون من مختلف الأحزاب والمنظمات والنقابات عن تضامنهم مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يسعى أردوغان لحظر نشاطه متهماً إياه بالإرهاب فيما وصف الرئيس المشترك للحزب مدحت سنجار نظام أردوغان بأنه “نظام فاسد وفاش ومعاد لكل فئات الشعب التركي وشعوب المنطقة”.

وناشد سنجار أحزاب وقوى المعارضة للنضال المشترك من أجل التخلص من هذا النظام الخطير على مستقبل تركيا والمنطقة.

إلى ذلك توالت ردود الأفعال الغاضبة تجاه انسحاب النظام التركي من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء والعنف المنزلي ضدها.

وأشار زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إلى أن نظام أردوغان بهذه الخطوة يظهر معاداته للمرأة وحقوقها مطالباً نساء تركيا بالتصدي لسياسات هذا النظام المعادية لهن.

وقالت زعيمة الحزب الجيد مارال أكشانار: “في الوقت الذي كان فيه على أردوغان أن يتخذ المزيد من الإجراءات والتدابير لحماية النساء من عمليات العنف والقتل والاعتداء والاغتصاب والزواج القسري فوجئنا بقراره الأخير وهو ما يعني أنه راض على كل هذه الأفعال التي تستهدف النساء”.

من جانبها أصدرت العديد من المنظمات النسائية بيانات استنكار ضد قرار أردوغان وقالت منظمة الدفاع عن حقوق المرأة: “إنه جاء إرضاء للقوى الرجعية التي يحتاج أردوغان لدعمها بعد أن أثبتت جميع استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم”.

«سانا»