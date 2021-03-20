تأهيل قسمي العمليات والعناية في مشفى درعا الوطني

درعا - وليد الزعبي

تتوالى أعمال إعادة تأهيل أقسام الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني تباعاً بعد أن كانت تضررت بشكل كبير ومتفاوت خلال سنوات الحرب على سورية، وذلك من أجل إدخالها حيّز الاستثمار من جديد وتوسيع الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور بسام الحريري مدير عام الهيئة لـ(تشرين) أنه تم مؤخراً الانتهاء من ترميم قسم العمليات المكون من 10 غرف عمليات، إضافة إلى ملحقاتها من غرف خاصة بالتعقيم والغسيل وغيرها وذلك بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، فيما تم البدء بتركيب التجهيزات المتوفرة على أمل الإسراع بسد النقص الحاصل ببعض التجهيزات الضرورية لعمل هذا القسم وإقلاعه بالخدمة ولاسيما أجهزة الصدم الكهربائي ومص المفرزات، حيث تمت مخاطبة وزارة الصحة من أجل الحصول عليها.

وأشار د.الحريري إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من ترميم جزء من قسم العناية الفائقة، يضم 8 أسرة من أصل 24 سريراً، وهذه الأسرّة تضاف إلى الموجودة سابقاً والبالغة 5 أسرّة ليصبح إجمالي أسرّة العناية الفائقة المتاحة 13 سريراً ، ما يزيد الطاقة الاستيعابية ضمن هذه الخدمة النوعية المهمة، و خاصةً أنها لا تتوفر على مستوى منشآت القطاع الصحي العام في المحافظة إلا في هيئة مشفى درعا الوطني، ولم يغفل الحريري في هذا المجال المعاناة الكبيرة المتمثلة بنقص الكوادر وبعض التجهيزات.. آملاً المعالجة من أجل أداء الخدمات المطلوبة على أكمل وجه.