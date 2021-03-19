بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون الثنائي السوري- الروسي

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد الوضع في سورية ومحيطها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن “لقاء بوغدانوف وحداد ركز على عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف والمسائل الملحة للتعاون الروسي السوري بما يخدم مصالح إعادة الإعمار ما بعد الأزمة”.

وأضافت الوزارة: “إن الجانب الروسي أكد تمسكه الثابت بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها واستعداده لمواصلة مساعدة الشعب السوري في مكافحة الإرهاب الدولي”.

وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد قبل يومين على أن أي حل سياسي للأزمة في سورية يجب أن ينطلق من احترام سيادتها ووحدة أراضيها وحق الشعب السوري بتقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.

«سانا»