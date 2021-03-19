بناء مركزين صحي وثقافي في قرية بمنه من التبرعات

طرطوس - مصطفى برو

قامت الجمعية الخيرية في قرية بمنه التابعة لبلدة دوير رسلان بمنطقة الدريكيش وبتعاون وتضافر جهود المجتمع الأهلي والخيرين في القرية ببناء وتشييد مجمع خيري باسم (مجمع بمنه الخيري) بتكلفة300 مليون ليرة، وأوضح المتبرع محمد جابر أن المجمع مؤلف من أربعة طوابق بمساحة طابقية 800 متر مربع ، وخصص أحد طوابقه كمركز صحي والطابقين الأرضيين خصصا كصالتي عزاء للرجال والنساء والطابق الأخير اعتمد كمركز ثقافي للقرية سيتم تجهيزه لاحقاً.

معاون مدير صحة طرطوس الدكتور عيسى حسن أوضح لـ(تشرين) أنه تم بتاريخ 17/2/2021 استلام المركز الصحي لقرية بمنه الذي بني بتعاون وتضافر جهود المجتمع الأهلي بعد موافقة وزير الصحة على إحداث مركز بمنه الصحي بالقرار رقم686 تاريخ 14/8/2013 و تقوم مديرية صحة طرطوس حالياً بتأمين الكادر الطبي والفني والتجهيزات للمركز، بعد الانتهاء من إكسائها، حيث نقل طبيب مع عدد من الممرضات من مركز دوير رسلان الصحي المجاور إلى المركز الجديد ،وبدأت مديرية صحة طرطوس بتجهيز المركز بالأثاث والمعدات الطبية والأدوية ،وباشر المركز تقديم خدماته للأهالي بدءاً من 1/3/2021 ،وهو يتألف من أربع عيادات : إسعافية، أطفال، نسائية، داخلية، وسيتم استكمال الكادر الطبي الاختصاصي للمركز حسب المتوافر، كما تبرع الأهالي بسيارة إسعاف لصالح المركز، وسيقدم المركز خدمات صحية مفيدة لأبناء القرية مع برامج رعاية الصحة العامة، مضيفاً : تقوم مديرية صحة طرطوس حالياً بتجهيز مركز صحي آخر في قرية جديدة البحر بني بتعاون وتبرعات المجتمع المحلي.