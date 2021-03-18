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الخميس,18 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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المشاركون في ندوة جمعية الصداقة الفرنسية -السورية: ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية يشبه حرباً عالمية مصغرة
وفاة رئيس تانزانيا جون ماجوفولي
روسيا ردت بقرار غير مسبوق على إساءة بايدن
اتحاد الكتاب العرب يدين العدوان الإسرائيلي السافر على الأراضي السورية
ظريف: بايدن يريد الحصول على امتيازات بالضغوط على إيران
الجيش اللبناني يدعو إلى سلمية التظاهر وعدم المس بالاستقرار العام
الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد أردوغان لجرائمة في ليبيا
العنصرية في الولايات المتحدة بلغت مستوىً قياسياً العام الماضي
حركة أمل تندد بالاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية
حقوقيون ومغتربون يدعون بابا الفاتيكان للتدخل ورفع الإجراءات القسرية المفروضة على السوريين
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لقطة اليوم
رحيل
لقطة اليوم
رحيل
في
18 آذار , 2021
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