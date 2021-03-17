تحسن زراعة المحاصيل الحقلية الصيفية والشتوية والمحمية

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية لـ«تشرين» أن زراعة المحاصيل الصيفية تجاوزت المخطط لها وخاصة القمح، مبيناً أنه تم التخطيط لزراعة 2900 هكتار بالقمح، بينما زادت المساحة عن المخطط له وأصبحت 3412 هكتاراً، وذلك بسبب التشجيع على زراعة أي مساحة مهما كانت صغيرة وتأمين مستلزمات الإنتاج وتحسن أسعارها. كما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالشعير 317 هكتاراً، والعدس 4 هكتارات، والحمّص 8 هكتارات، مشيراً إلى أن الزراعات الحقلية من الخضار الشتوية وصلت إلى حوالي 648 هكتاراً، بينما كانت في الموسم الماضي 590 هكتاراً لأصناف البازلاء، الفول، البصل الأخضر، الفجل الملفوف، الخس، السبانخ، السلق، القرنبيط، والثوم.

وفيما يخص الزراعة المحمية، بيّن خير بك أن عدد البيوت البلاستيكية المحمية وصل إلى 15133 بيتاً بزيادة 1419 بيتاً عن العام الماضي.