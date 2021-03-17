كاتب سلوفاكي: وسائل الإعلام الغربية تضلّل وتتجاهل الحقائق بشأن سورية

أكد الكاتب السلوفاكي كارول أوندرياش أن وسائل الإعلام الغربية تجاهلت الحقائق في تغطيتها للأزمة في سورية طوال العشرة أعوام الماضية ولا تزال تمارس التضليل تجاه الرأي العام العالمي إلى اليوم.

وفي تحليل له نشره اليوم في موقع «إيسكرا» السلوفاكي، ونقلته «سانا»: أشار أوندرياش إلى أن الكثير من هذه الوسائل تتجاهل عمداً الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية وتتجاهل أيضاً أن الولايات المتحدة مع العديد من الدول الغربية دعمت الإرهابيين بالمال والسلاح.

وعبر أوندرياش عن قناعته بأن جرائم الحرب التي ارتكبها السياسيون الغربيون تجاه سورية وشعبها لن تبقى من دون عقاب مهما طال الزمن.