الصحة: 100 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 83 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 83 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16656 شفيت منها 11141 وتوفيت 1110 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات :

48 في دمشق

15 في ريف دمشق

11 في اللاذقية

7 في طرطوس

6 في حمص

5 في القنيطرة

4 في السويداء

4 في درعا

الشفاء :

15 في دمشق

14 في حلب

13 في اللاذقية

11 في حمص

8 في طرطوس

8 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في درعا

4 في حماة

الوفاة :

3 في دمشق

1 في السويداء

1 في حمص

1 في اللاذقية