صحفي تركي: أردوغان مسؤول مع التنظيمات الإرهابية عن التخريب في سورية

حمل الإعلامي التركي محمد علي غولار رئيس النظام التركي رجب أردوغان مسؤولية التخريب والجرائم التي قامت بها التنظيمات الإرهابية في سورية ولا سيما بعد تدخله السافر في شؤون هذا البلد إلى جانبها.

واستبعد غولار في حديث لقناة «تلي ون» التركية فكرة أن أردوغان يريد حلاً للازمة في سورية مؤكداً أنه لا يريد حل الأزمة في سورية وإلا لكان عليه الاستمرار في تعاونه مع روسيا وإيران في هذا الاتجاه.

وأوضح غولار أن التناقض في أقوال وأفعال أردوغان يعكس بكل وضوح إفلاس سياساته ليس في سورية فقط بل في المنطقة عموماً مؤكداً أن جميع دول المنطقة لا ترتاح لهذه السياسات وتدرك مخاطر أطماعه وأفعاله في مجمل الملفات الخارجية.

«سانا»