الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من القمح السوري من صوامع تل علو

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل سيارات محملاً بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى شمال العراق.

ونقلت مصادر محلية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 16 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق ترافقه آليات حماية تابعة للاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المرتبطة به تم إخراجها من أراضي المحافظة ظهر اليوم وإدخالها عبر معبر سيمالكا غير الشرعي إلى شمال العراق.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً محملاً بالحبوب المسروقة مؤلفاً من 10 شاحنات منذ ثلاثة أيام بالاتجاه ذاته.