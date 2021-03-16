كليتشدار أوغلو: سياسات أردوغان أوصلت البلاد إلى الأزمات الاقتصادية

جدّد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو التأكيد على أن السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها رئيس النظام التركي رجب أردوغان أوصلت البلاد إلى الأزمات المالية والاقتصادية وتسببت بإفلاس الآلاف من الشركات وارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر والجوع في قطاعات واسعة.

وقال كليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن نظام أردوغان الجبان لا يستطيع أن يصارح الشعب ويقول له الحقيقة حول أسباب فشله في مجمل سياساته الداخلية والخارجية التي كلفت تركيا الكثير حتى الآن، مؤكداً أنه ينتهج سياسات استبدادية ظالمة تستهدف الشعب التركي بأكمله، واصفاً نظام أردوغان بالجبان والفاسد والظالم وأن الشعب سوف يعاقبه في أول انتخابات ولاسيما أنه لم يعد يستطيع تحمل أكاذيبه اليومية.

وأضاف كليتشدار أوغلو: إن أردوغان أراد أن يسيطر على القضاء حتى يساعده على ملاحقة كل من يعترض على سياساته وهو ما يفسر الدعاوى التي أقامها ضد الآلاف من المدنيين فقط لأنهم انتقدوه عبر شبكات التواصل الاجتماعي كما يفسر العدد الكبير من الصحفيين والسياسيين والمثقفين الموجودين في السجون فقط لأنهم فضحوا أكاذيبه وسياساته التي اعتمدت أساس الفساد الخطير وفي جميع المجالات.