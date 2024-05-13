بطولة ولاء ووفاء مرتقبة للشطرنج في اللاذقية

تشرين- هيفاء الإبراهيم:

عروس الساحل السوري على موعد قريب مع بطولة الولاء والوفاء للشطرنج في ملعب الباسل بصالة الشطرنج والتي ستشهد تنافساً شديداً وندية قوية للمشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات من كل أندية المحافظة والمراكز التدريبية فيها، والتي ستقام برعاية مكتب التربية والشباب لفرع الحزب واللجنة التنفيذية باللاذقية.

وحول هذه البطولة تحدث لتشرين مدير البطولة نايف أسبر قائلاً: النجاح والتميز في أي لعبة رياضية لا يمكن أن يبنى على الحظوظ والمصادفات وإنما هناك عمل جدي وتدابير وإجراءات رياضية لابد من اتخاذها ضمن مسار التدريب للقائمين على هذه اللعبة لعبة الذكاء والعقل التي تساعد على تثبيت الدعائم الصحيحة الفنية والإدارية لها، وتابع أسبر: ونحن في محافظتنا لا ندخر جهداً في سبيل تطور هذه الرياضة ، لذلك نسعى دائماً لإقامة النشاطات والفعاليات المختلفة التي تساهم في إبقاء هذه الرياضة حاضرة ومستمرة وبجاهزية عالية استعداداً و تحسباً للمشاركات القادمة ولأي فعالية أو منافسة داخلية أو خارجية، ولاسيما نحن على أعتاب بطولتي الجمهورية للرجال والسيدات، وأغلب لاعبي المنتخب الوطني للفئات من أبطال المحافظة.

وأكد أسبر: من هنا كان التوجه لإقامة هذه البطولة ولاسيما لخصوصيتها بالولاء والوفاء الدائم للوطن وسيد الوطن، وذلك بإشراف مكتب التربية والشباب لفرع الحزب واللجنة التنفيذية باللاذقية، كما توقع أسبر بأن البطولة سوف تشهد قوة وندية كبيرة في جميع الجولات والأدوار للعدد الكبير الذي سيشارك من اللاعبين واللاعبات، ولاسيما أن أغلبهم قد شارك.

النشاطات التي نفذت هي محطات مهمة وأساسية وبقدر ما تكون جدية وروح المنافسة والمسؤولية فيها عالية تكون في بطولة الجمهورية التي اختتمت منافساتها مؤخراً في اللاذقية وتوجوا فيها بالمراكز.

وختم أسبر هذه البطولة المنتظر تنفيذها وغيرها من النتائج إيجابية ومرضية، ولاسيما أننا على أبواب استحقاقات شطرنجية رياضية قريبة محلية ودولية.