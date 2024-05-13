تكريم 400 أسرة شهيد في اللاذقية

اللاذقية- نهلة أبو تك:

كرّمت محافظة اللاذقية اليوم، 400 عائلة شهيد، بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وذلك في دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية.

وأعرب عدد من ذوي الشهداء لـ«تشرين» عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أولادهم، إذ أكد والد الشهيد محسن عبدلله حمود أن شهادة ولده وسام يعلّقه على صدره ويفخر به، بينما أعربت زوجة الشهيد المقدم ربيع داؤود عن اعتزازها بشهادة زوجها، وأضافت: وسام الإخلاص الذي تم منحه اليوم لأسر الشهداء هو فخر لكل أسرة شهيد ووسام سأضعه لابنتي لترى عظمة والدها الذي لم تره.

بدوره، أشار محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال إلى دروس الكرامة والأبوية التي يقدمها الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، تجاه أبناء الوطن وخاصة من قواتنا المسلحة من اللقاءات والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والشهداء الأحياء والمغيبين، فنلمس منهما ثقافة قدسية الشهيد وعرفاناً بالجميل تجاه أسرته في ظل هذه الحرب الظلامية على الوطن والشعب.

وأضاف هلال: نرتقي اليوم، بذكرى كل شهيد ونتقدس بدمائه ونعلم أن هذه التضحيات التي مست كل بيت في سورية برهان على حجم المؤامرة على الوطن من جهة وعلى مدى الانتماء وحب الوطن والتمسك بهويته من جهة، وحيّا ذوي الشهداء لصمودهم وتعاليهم على الجرح والألم.

من جهته، أكد مدير مكتب الشهداء في اللاذقية المهندس سموءل سلطان أنه مهما قدمنا لذوي الشهيد فإننا لا نفي الشهيد حقه، وأضاف: هذا التكريم معنوي، حيث تم تقديم وسام الإخلاص بالإضافة لهدايا عينية ونقدية لذوي 400 شهيد في اللاذقية، وذلك في تعبير معنوي عن الحب والتقدير لذكرى الشهيد.