الغباش يبحث مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية سبل تقديم الدعم ومواجهة نقص التمويل

دمشق- تشرين

بحث الاجتماع الذي ضم المديرين المركزيين في وزارة الصحة مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، أهمية الدعم والتنسيق للبرامج الصحية في سورية.

وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الصحة اليوم، سبل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومحطات الإنجاز وجوانب التعاون مع المنظمة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل بسبب ضعف التمويل أو تقليصه للعديد من البرامج الصحية، وصعوبة تأمين وصيانة الأجهزة الطبية نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بشكل مستمر لإنجاح هذه الشراكة، بما يسهم بتقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين.

شارك في الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي ومعاونا وزير الصحة والمديرون المعنيون في مكتب منظمة الصحة العالمية بدمشق.