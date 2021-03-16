صيانة الأفران الأربعة في شركة إسمنت طرطوس

تواصل الكوادر الفنية والخبرات المحلية العاملة في شركة إسمنت طرطوس إجراء أعمال الصيانة على الأفران الأربعة في الشركة وذلك بهدف تحسين الإنتاج لتلبية احتياجات السوق وأكد مدير الشركة المهندس هلال عمران لمراسلة سانا اليوم أن أعمال الصيانة تتم بخبرات محلية وجاءت نتيجة الحاجة الماسة لصيانة خطوط الإنتاج الأربعة التي كانت تعمل بالحدود الدنيا في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري لجهة عدم القدرة على تأمين قطع التبديل.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة التي تتم حالياً سبقها دراسة خاصة من قبل الفنيين وعمال الشركة حول تشوهات أسطوانات الأفران ودراسة للجملة الميكانيكية للأفران الأربعة تم من خلالها تحديد القطع التبديلية والمقاطع المطلوب استبدالها، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إجراء الصيانة على الفرن الرابع بعد تأمين مستلزمات العمل الخاصة بصيانته.

وبيّن عمران أن إنتاج الشركة بوضعها الحالي يؤمن نحو ألفي طن من الإسمنت يومياً وكامل الكمية تسلم إلى مؤسسة عمران لافتاً إلى أن الشركة ستتمكن من تأمين كامل حاجة السوق المحلية من المادة بعد انتهاء العمرة في الأفران الأربعة وبما يتناسب مع مرحلة إعادة الأعمار.

رئيس دائرة الأفران بالشركة المهندس محمد الشيخ قال: إن مجموعة الأعمال التي تتم حالياً في الفرن الرابع شملت استبدال مجموعة من وصلات الفرن ومجموعة القيادة إضافة إلى مجموعة من الأعمال بكل خط الإنتاج والتي تمت جميعها بتضافر الجهود من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بالشركة في قسم المشغل الميكانيكي الخاص بتصنيع المعدات اللازمة للصيانة.

ذكر المهندس أيهم سلمان رئيس القسم أن جميع المهندسين والعمال يقومون بما يلزم لتصنيع القطع والأجزاء الميكانيكية وصيانتها والعمل قدر الإمكان على توفير القطع لأعمال العمرات والصيانة للأفران الدوارة وباقي أجزاء المعمل في محاولة منهم لكسر ظروف الحصار الاقتصادي واستمرار الإنتاج بالمعمل لتلبية حاجة السوق المحلية من الإسمنت.

“سانا”