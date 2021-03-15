إطلاق إجراءات قانونية أوروبية على بريطانيا لخرقها اتفاق بريكست

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق إجراءات قانونية على بريطانيا بسبب خرقها اتفاق إدارة التجارة مع أيرلندا الشمالية بموجب اتفاق بريكست.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله اليوم.. إن الاتحاد أرسل رسالة إشعار رسمي لبريطانيا بإطلاق “الإجراءات” والتي قد تقود إلى فرض غرامات من قبل المحكمة العليا في الاتحاد على لندن.

بدوره وجه ماروس سيفكوفيتش كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي المسؤول عن العلاقات البريطانية رسالة منفصلة إلى نظيره البريطاني ديفيد فروست يدعو فيها لندن إلى التراجع عن هذا الانتهاك وإجراء محادثات بنية صادقة بشأن هذه القضية.

وقال سيفكوفيتش.. إن “الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معاً وهما ملزمان حالياً بتطبيقه معاً”.

وكان مجلس العموم البريطاني وافق في وقت سابق على الاتفاق التجاري الذي ينظم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية اللاحقة لعملية بريكست.

ويترك الاتفاق شمال أيرلندا خاضعاً لبعض قوانين الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب عمليات تدقيق على بعض البضائع القادمة إلى أيرلندا من باقي أجزاء المملكة المتحدة.

ومن المفترض أن تبدأ عمليات التدقيق هذه عند انتهاء فترة السماح في نهاية الشهر الجاري.. وتقول بريطانيا إنها تنوي تمديد فترة السماح من جانب واحد حتى الأول من تشرين الأول المقبل فيما تطالب رسالة الاتحاد بإلغاء هذا القرار.