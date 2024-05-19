الداخلية تمدد ساعات العمل بالأمن الجنائي والشؤون المدنية خدمة للراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الشعب

دمشق- تشرين

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد فترة العمل في إدارة الأمن الجنائي وفروعها والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات حتى الـ 6 مساء يومياً اعتباراً من الغد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشعب.

وأوضحت الوزارة في إعلانها عبر قناتها على التلغرام أن العمل في إدارة الأمن الجنائي وفروعها والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها بالمحافظات سيبدأ في الساعة الـ 8 صباحاً وينتهي في الـ 6 مساء لغاية الـ 26 من الشهر الحالي، بهدف تسهيل تقديم الخدمات ومنح الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب.