لبنان: إغلاق محال تجارية في صيدا وبعلبك على خلفية ارتفاع الأسعار

أغلق تجار صيدا محالهم، اليوم، على خلفية ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحال التجارية في سوق صيدا التجارية شهدت إغلاقاً تاماً رفضاً لارتفاع الأسعار فيما شهدت أسواق بعلبك حركة سير خفيفة وتراجعاً في الحركة التجارية كما أقفل بعض أصحاب المحلات تجنباً للمزيد من الخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

واعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف أن إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الإقفال المؤقت لحين استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لما أفضى إليه الوضع المنفلت حيث أحدث صدمة كبيرة في الأسواق.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 تحركات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ترافقت في الكثير من الأحيان مع قطع للطرق وشل حركة النقل بين المناطق إضافة إلى محاولة بعض القوى استغلال تلك الاحتجاجات من أجل كسب نقاط سياسية وانتخابية.