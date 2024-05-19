اتحاد الكاراتيه يواصل تطبيق نشاطاته

تشرين:

اختتمت دورة مدربي حماة برياضة الكاراتيه بدرجات “دي وسي وبي” التي أقامها الاتحاد العربي السوري للكاراتيه بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحماة.

وحول أهمية هذه الدورة أكد رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد ميا أنها النشاط الرابع للاتحاد هذا العام في مجال تنظيم الدورات التدريبية، وبهدف الوصول إلى كافة الكوادر التدريبية في كل محافظات القطر، وتأتي ضمن خطة نشاط اتحاد اللعبة للعام الحالي في إطار تأهيل المدربين لمختلف الدرجات وصقلهم ورفع مستوهم الفني والبدني وفق الأسس العلمية والعملية بإشراف خيرة الخبرات الوطنية برياضة الكاراتيه.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وعملية حول تخطيط التدريب الرياضي عند لاعب الكاراتيه وأنظمة الطاقة الخاصة باللعبة، ومهام ومسؤوليات مدرب الكومتيه، ومهارات الكاتا شيتوريو وكيفية إعداد خطة تدريبية شهرية، والاحتراف الرياضي عند لاعب الكاراتيه.

وحاضر بالدورة كل من السادة: سهيل سلمان ومحمود درغلي ونبيل الضاحي ونضال دهنين.

وفي ختام الدورة تم إجراء اختبارات نظرية وعملية بإشراف لجنة المدربين العليا.

تابع الدورة وأشرف على نجاحها كل من السادة : عبد الرزاق زيتون نائب رئيس اتحاد اللعبة – رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة ورئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي بحماة عبد الحكيم دهيمش ورئيس اللجنة الفنية لرياضة الكاراتيه في المحافظة هشام الشب.