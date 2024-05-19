بعد تصدرها محركات البحث.. “واتساب” تحاور نجوى كرم بفيديو مصوّر

تشرين – ميسون شباني:

في خطوة تعد الأولى على مستوى الوطن العربي، اختارت شركة meta الفنانة نجوى كرم من بين فناني الشرق الأوسط لعرضها عبر حسابها الرسمي لتطبيق الدردشة الشهير “واتساب” WhatsApp.

وقامت بعرض فيديو خاص مصور لنجوى كرم عبر صفحتهم الرسمية في تطبيق “انستغرام” بالتعاون بشكل collaboration مع صفحة نجوى كرم، ليتم عرضه عبر الصفحتين في الوقت نفسه وفي آن واحد. وعرضت “Meta” مقطعاً مصوّراً للنجمة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”.

وهي خطوة تقوم بها الشركة العالمية للمرة الأولى مع فنان أو فنانة عربية في الشرق الأوسط.. وذلك في إطار الترويج لتحديثها الجديد القائم على القنوات عبر تطبيق “واتس آب”.

وظهرت شمس الأغنية اللبنانية بكامل أناقتها بفستان ناعم كحلي اللون ومزيّن بالترتر الأحمر على شكل ورود، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ناعمة وبمكياج خفيف.

وتفاعلت بكامل عفويتها وهي تجيب عن الأسئلة السريعة الخاصة بالتطبيق.. واختارت أكثر الجمل التي تستخدمها.. وأكثر الإيموجي الذي ترسله عبر التطبيق وغيرها من الأسئلة السريعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصدر “شمس الأغنية العربية” لجميع المنصات العربية وبأرقام قياسية بعدد المشاهدات والتفاعل من الجمهور.

وتعد نجوى كرم اختيار شركة meta الأول بالشرق الأوسط، بالتزامن مع اختيارهم للفنانة الكولومبية شاكيرا أيضاً عن منطقة أميركا ال