طلبة سورية في سلوفاكيا وفعاليات في النمسا يطالبون برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

دعت مبادرة “ارفعوا أيديكم عن سورية” وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا ومنظمة تحالف ضد الحروب إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيرة إلى مخاطر استمرار هذه الإجراءات ولا سيما في ظل تفشي وباء كورونا.

وفي بيان اليوم قبيل وقفة احتجاجية تنظمها الجهات الثلاث يوم غد أمام مبنى المفوضية الأوروبية وسط العاصمة النمساوية فيينا طالبوا بخروج قوات الاحتلالين التركي والأمريكي والتي دأبت على سرقة خيرات وموارد الشعب السوري من غاز ونفط وقمح ومياه وغيرها بهدف زيادة معاناته.

وأشار البيان إلى التضليل الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الغربية بهدف تشويه الحقيقة موضحا أنه في الوقت الذي تعاني فيه سورية من حرب إرهابية منذ 10 سنوات ومن إجراءات قسرية ظالمة فإن وسائل الإعلام الغربية تتجاهل الأسباب الحقيقية والجهات الفعلية المسؤولة عن ذلك.

وجاء في البيان أن الحرب على سورية افتعلها الغرب وعملاؤه الاقليميون الذين استخدموا كل أشكال الإرهاب ضد الدولة السورية ولاسيما العسكري والاقتصادي، محذراً من استمرار الحصار المفروض على استيراد السلع الطبية والدواء وسط جائحة كورونا.