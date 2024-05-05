اختتام دورة مدربي اللاذقية برياضة الكاراتيه لدرجات دي وسي وبي

تشرين_ سامر اللمع

اختتمت دورة مدربي اللاذقية برياضة الكاراتيه بدرجات دي وسي وبي التي أقامها الاتحاد العربي السوري للكاراتيه بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في اللاذقية.

وحول أهمية هذه الدورة أكد رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد ميا أنها النشاط الثالث للاتحاد هذا العام في مجال الدورات التدريبية، وتأتي ضمن خطة نشاط اتحاد الكاراتيه للعام الحالي في إطار تأهيل المدربين في المحافظات كافة وصقلهم ورفع مستواهم الفني وفق أسس علمية وعملية بإشراف خيرة الخبرات الوطنية برياضة الكاراتيه.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وعملية حول تخطيط التدريب الرياضي عند لاعب الكاراتيه وانظمة الطاقة الخاصة باللعبة ومهام ومسؤوليات مدرب الكومتيه ومهارات الكاتا شيتوريو وكيفية إعداد خطة تدريبية شهرية، والاحتراف الرياضي عند لاعب الكاراتيه.

وحاضر بالدورة كل من السادة: سهيل سلمان ومحمود درغلي ونبيل الضاحي وسليمان داوود وقيس فاضل.

وفي ختام الدورة تم إجراء اختبارات نظرية وعملية بإشراف لجنة المدربين العليا.

تابع الدورة وأشرف على نجاحها كل من السادة: بسام زراوند رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية، وعضو اللجنة أيمن أحمد وأحمد خرما، وعضو اتحاد الكاراتيه سام عيسى، إضافة إلى مدير الدورة رئيس اللجنة الفنية في المحافظة عبد المنعم دريوسي وأمين سر الدورة شادي حلوم.