السيدة الأولى أسماء الأسد تشارك أهالي بلدة صدد احتفالهم بعيد الفصح المجيد

شاركت السيدة الأولى أسماء الأسد أهالي بلدة صدد بريف حمص اليوم احتفالهم بعيد الفصح المجيد على التقويم الشرقي.

وزارت السيدة الأولى كنيسة مارجرجيوس للسريان الأرثوذكس التي بنيت قبل مئة عام والتقت القيّمين عليها.

واحتفالاً بهذا العيد أقيمت فعالية (صدد الفرح) برعاية أخوية «شباب على طول» الجامعيين للسريان الأرثوذكس.

وكان الإرهابيون ارتكبوا قبل عشرة أعوام مجزرة بحق أهالي صدد راح ضحيتها عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين، لتقوم البلدة وتنهض من جديد رغم ثقل جراحها.