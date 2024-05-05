قتل صديقه بقصد السرقة.. وفرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض عليه خلال أقل من 24 ساعة

دمشق- تشرين

أُخبر فرع الأمن الجنائي في حمص بدخول شاب في العقد الثالث من العمر إسعافاً إلى مشفى الباسل مفارقاً الحياة إثر تعرضه لطلق ناري بالرأس، وذلك بتاريخ 2024/4/3.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم إجراء الكشف الطبي والقضائي على الجثة والتي تبين أنها عائدة للمغدور (زين . م)، وأُرسلت عدة دوريات إلى مكان وقوع الجرم ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بصديق المغدور ويدعى (كنان . أ) الذي يقيم معه بنفس المنزل، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدور (زين) بعد تخطيطه المسبق لذلك بواسطة مسدس حربي عيار (9 ملم) بطلقة واحدة بالرأس وإخفاء جثته ضمن غرفة في منزل المغدور مع أغراضه الشخصية لمدة يومين وإيهام أصدقائه وذويه أنه غادر خارج المحافظة للعمل وذلك بقصد سرقته، وقد تمت مصادرة المسدس الحربي المستخدم بالجريمة واسترجاع عشرة ليرات ذهبية ومبلغ قدره خمسة ملايين ونصف المليون ليرة سورية والأجهزة الخليوية العائدة للمغدور.

نُظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.