الوحدة بطلاً لدوري الناشئين بالكرة الطائرة

تشرين – حاتم شحادة:

توج فريق الوحدة بلقب دوري الناشئين بالكرة الطائرة بعد فوزه على السلمية في المباراة الفاصلة التي أقيمت في صالة نادي دير عطية بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد.

وكان السلمية تفوق في لقاء الذهاب الذي أقيم في أرضه بثلاثة أشواط لشوط قبل أن يعادل الوحدة النتيجة في لقاء الإياب بدمشق بثلاثة أشواط نظيفة ليتم الاحتكام لمباراة فاصلة كانت الغلبة فيها للبرتقالي.

من جهة أخرى قرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دوري الرجال لكرة الطائرة ابتداء من 9 وحتى 11 الشهر الحالي من خلال تجمعين في دمشق وحماة بمشاركة 7 أندية.

تضم المجموعة الأولى أندية: السلمية والسودا ودرعا والوحدة وتقام في حماة، أما منافسات المجموعة الثانية فتضم: القطيفة والشرطة وكفر حور وتقام في دمشق.

ويقام الدور نصف النهائي في 17 و18 أيار الحالي.