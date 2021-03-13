افتتاح مركز خدمة المواطن في اتصالات اللاذقية

اللاذقية - باسمة إسماعيل

افتتحت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم المبنى الفني والإداري الجديد لفرع الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بمحافظة اللاذقية في حي دمسرخو ، ومركز خدمة المواطن في مقسم أفاميا بحي المشروع العاشر.

وأشارت رئيس دائرة خدمة المواطن في فرع اتصالات اللاذقية كوزيت دميوني‏ إلى أن المركز سيقدم خدمات السجل المدني من بيان قيد فردي وعائلتي، زواج وطلاق ووفاة ووثيقة غير محكوم و غير عامل، وسيتم لاحقاً إتمام الإجراءات الإدارية والفنية مع بعض الجهات الحكومية، للتوسع بالخدمات وإصدار الوثائق المتعلقة بالهجرة والجوازات ومديريات النقل والمصالح العقارية والمالية و التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات أخرى سيتم الإعلان عنها فور جهوزيتها.

واطلع وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بعد افتتاح المركز والمبنى على آلية العمل في مديريتي الاتصالات والبريد باللاذقية، واستمع إلى شرح من إدارتهما حول الخدمات المقدمة وصعوبات العمل والمقترحات لتحسين ظروف تقديم الخدمات، إضافة إلى عرض عدة مقترحات ومشروعات لزيادة إيرادات المديرية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد الخطيب خلال جولته التي رافقه فيها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الظالم على البلد إلا أن قطاع الاتصالات يقوم بمشروعات مهمة، مشيراً إلى أن مبنى الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسكية فرع اللاذقية هو بناء إداري فني لتجميع العاملين المعنيين بالاتصالات اللاسلكية، ومركز خدمة المواطن في مركز هاتف أفاميا سيقدم خدمات للمواطنين في استخراج المعاملات، وخلال أسبوعين سيكون مؤهلاً لتقديم الخدمات الإلكترونية.

وبيّن الخطيب أن هناك عدة مشروعات في المحافظة أهمها البوابات، حيث تم تركيب ١٠٢٤ بوابة في مركز هاتف تشرين وأيضاً تم توريد ٥٠٠٠ بوابة، وضعت ٥١٢ بوابة في سقوبين، وقريباً سيكون لمركز جبلة ١٥٠٠ بوابة، وهناك بوابات قيد الشحن سيكون لمحافظة اللاذقية ٤٥٠٠ بوابة توزع حسب الأولوية .

وبالنسبة لموضوع انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في المراكز التي تعتمد على وحدات النفاذ الضوئية قال الوزير الخطيب: كانت هناك خطة لدى الشركة السورية للاتصالات لتأمين الطاقة البديلة سواء من الرياح أو من الطاقة الشمسية لكن عدداً من هذه المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها فشلت لعدة أسباب ولكن حالياً قيد إعلان عقد لتأمين الطاقة الشمسية لكل المحافظات في المراكز التي تعاني انقطاع الخدمة، ونوه بأنه لا يوجد حالياً زيادة على أسعار البوابات، وأيضاً في المشروع الجديد للفوترة لا تلغى البوابة والخط ويتم تشغيلهما عند تسديد المواطن الفاتورة.

بدوره، أشار الدكتور محمد مالك أسعد مدير فرع الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية باللاذقية إلى أن المبنى الجديد يقدم خدمة الشبكة اللاسلكية الوطنية الموحدة (تيترا)، وأيضاً يخدم شبكة الراديو تكسي للجهات العامة والخاصة بتغطية لاسلكية ، وخدمة شبكة (الاس آر ان) التي تغطي قطاعات جغرافية بسيطة، وفي نهاية الجولة تم عقد اجتماع تنسيقي في مبنى المحافظة بحضور المعنيين عن الاتصالات والبريد واستمع الوزير لمقترحاتهم لتحسين الخدمات والمقترحات لتطوير العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل.

من جهته، قال محافظ اللاذقية: نحن جاهزون لتقديم أي مساعدة لتقديم الخدمات للمحافظة ضمن الإمكانات.