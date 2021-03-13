اللاذقية - باسمة إسماعيل

ذكر المهندس ياسر محمد رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أنه تم إطلاق حملة شاملة لمكافحة عين الطاووس في مناطق المحافظة الأربعة ( اللاذقية – جبلة – القرداحة – الحفة)، لأن هذه الآفة من أخطر الآفات التي تصيب أشجار الزيتون لما تسببه من خسائر اقتصادية، مبيناً أن هذا المرض ينتشر في الأشجار الموجودة في الأماكن الرطبة و الأراضي القريبة من الأنهار والسواقي والسدود، وتنبع خطورة هذا المرض من أنه يصيب الأوراق مؤدياً إلى تساقطها بشكل كبير، ما يعيق عملية تكوين الثمار بشكلها الطبيعي، ويخفض نسبة الإنتاج ويؤدي إلى ضعف عام بالشجرة، وقد بلغت المساحة المصابة المقدرة لهذا العام بحوالي 1230 هكتاراً من أصل 45761 هكتاراً متوزعة على مناطق المحافظة الأربعة.

وأشار محمد إلى أنه إيماناً من أهمية دعم الفلاح، والوقوف إلى جانبه لتوفير متطلبات الأمن الغذائي الأساسية، ونتيجة لارتفاع تكاليف المكافحة بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب على البلد، قامت مديرية زراعة اللاذقية من خلال كوادر دائرة الوقاية بالعمل على تجهيز 14 جراراً مع صهاريج الرش الملحقة بها، بالإضافة لوضع 4 صهاريج احتياطية لتوزيعها على مناطق المحافظة الأربعة، حيث سيتم تقديم الجرارات والمرشات ومحروقاتها مجاناً لمزراعي الزيتون الراغبين بالمكافحة عن طريق التسجيل في الوحدات الإرشادية، للاستفادة من هذه الحملة، مع الاستعداد الكامل للقيام بعمليات الصيانة اللازمة لتلك الآليات في مواقع العمل إذا تطلب الأمر من خلال فني ورشة الآلات في دائرة الوقاية.

وأضاف محمد: بالتوازي مع الحملة سيتم إقامة ندوات إرشادية مركزية على مستوى المحافظة مع دائرة الإرشاد لنشر التوعية والتعريف بهذا المرض، وبمخاطر استخدام المبيدات المهربة وتشجيع المزارعين للاستفادة من هذه الحملة.

ونوه محمد بأن المديرية تعمل على تطعيم الأصناف الحساسة لهذا المرض بأصناف أخرى أكثر مقاومة، مثل الصنفين السكري و العيروني عن طريق الوحدات الإرشادية و دائرة الوقاية و الإنتاج النباتي.