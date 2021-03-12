خبير روسي: الدول الغربية تسيّس المساعدات الإنسانية لسورية

أكد كبير الباحثين العلميين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيغور ماتفييف أن الدول الغربية تقوم بتسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وفي رده على سؤال لمراسل «سانا» في موسكو قال ماتفييف خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو اليوم في موسكو: “بالرغم من قرارات منظمة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع فئات المجتمع السوري وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا إلا أن الدول الغربية والمانحة تقوم بتسييس هذه القرارات والتمييز بين أبناء سورية”.

وأوضح أن الدول الغربية تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المقيمين في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصاليةلافتاً إلى أن تردي الأوضاع المعيشية في سورية سببه ما يسمى «قانون قيصر» والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وأشارماتفييف إلى أن الأغلبية العظمى من بلدان العالم تؤكد أن هذه الإجراءات القسرية مجحفة ويجب ألا تمس حياة الشعب السوري في مختلف المجالات وخاصة الصحية مشدداً أنه على الدول الصديقة لسورية والتي وقفت إلى جانبها في أصعب مراحل الأزمة مواصلة تقديم الدعم للسوريين الذين عانوا كثيراً خلال حربهم على الإرهاب الدولي.