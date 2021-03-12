بيسكوف: مزاعم «فايننشال تايمز» غير واقعية

فند المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم المزاعم التي روجت لها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مؤكداً أن لا علاقة لها بالواقع.

وزعمت صحيفة «فايننشال تايمز» مؤخراً بأن الأجهزة الأمنية الروسية تؤثر على القرارات التي يتخذها رئيس البلاد.

ورداً على هذه المزاعم قال بيسكوف وفق ما نقلت «وكالة تاس»: «هذه التصريحات مجرد تمارين من متخصصين زائفين عن بلادنا وهي في الكثير من الأحيان لا علاقة لها بالواقع».

وأضاف: «نؤكد بالطبع أن مصادر وسائل الإعلام الأنغلو ساكسونية بما في ذلك فايننشال تايمز انخفضت لديها بشكل كبير مؤهلات المتخصصين بشؤون بلادنا».