بوتين: روسيا تولي اهتماماً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لمنطقة الشرق الأوسط، ولديها الكثير من المصالح والأصدقاء والشركاء.

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي: «الشرق الأوسط منطقة ذات آفاق مستقبلية لتطوير علاقاتنا السياسية الخارجية وهي منطقة صديقة لنا تقليدياً»، مشيراً إلى أن المجلس سيستمع لتقريرين يقدمهما رئيس الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال الاجتماع.

«سانا»