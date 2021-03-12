(الصحة) تطلق حملة (تحدي أسبوع بلا سكر ) بماراثون رياضي

غيداء حسن

بمشاركة جماهيرية وتحت عنوان: (تحدي أسبوع بلا سكر ) أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعية صحية بدأتها بماراثون رياضي انطلق من ساحة النجمة إلى ساحة الأمويين في دمشق ضم أطباء ورياضيين وفعاليات مجتمعية ومبادرات شبابية ومشاركين آخرين من مختلف الشرائح العمرية، وتهدف الحملة ومن ضمنها الماراثون إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

وأشار وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش خلال الماراثون إلى أن الوزارة تقوم بممارسة دورها التوعوي من خلال هذه الحملة، إضافة إلى دورها العلاجي، معرباً عن أمله بأن تصل الرسالة منها لكل شرائح المجتمع للوصول إلى نمط صحي وممارسة صحية أفضل.

وبين الوزير أن الدراسات العالمية أثبتت الأثر السلبي للإفراط في استخدام السكر الأبيض كغيره من العادات غير الصحية كالتدخين وغيرها، لذا يجب الابتعاد عنه والتوعية بمخاطره، ويتخلل الماراثون في نهايته عدد من النشاطات التثقيفية والتوعوية.

وكانت الوزارة أوضحت أن هذا التحدي سيتيح المجال لكل شخص يسعى لصحة أفضل تجربة أن يمضي أسبوعاً واحداً من دون تناول السكر، وتالياً ملاحظة انعكاس ذلك على حالته الصحية بشكل عام.