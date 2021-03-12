استنفار ورش كهرباء درعا لإصلاح الأعطال الكثيرة الناجمة عن الرياح الشديدة

درعا - وليد الزعبي

نتيجة الرياح الشديدة التي تترافق والمنخفض الجوي الحالي الذي بدأت فعاليته بالازدياد منذ منتصف الليل الفائت، حدثت أعطال متنوعة ومتفاوتة في أجزاء كثيرة من المنظومة الكهربائية ضمن محافظة درعا استدعت التدخل الفوري منذ ساعات الصباح الباكر.

وأوضح المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا أنه نتيجة الظروف الجوية السائدة، وخاصةً الرياح الشديدة، حدثت أعطال على شبكات التوتر العالي والمتوسط في المحافظة وخروج العديد من المخارج عن الخدمة وخاصة على محطات تحويل الباسل وبصرى والعجمي والحراك، وقد باشرت ورش الشركة بالتعاون مع ورش دائرة التشغيل في درعا التابعة لمؤسسة النقل والتوزيع بإصلاح الأعطال تباعاً وأنجزت حتى الآن إصلاح الأعطال الرئيسة على خطوط التوتر العالي 66 ك.ف لتتم بذلك إعادة محطات التحويل المذكورة للخدمة، وحالياً جارٍ العمل على إصلاح خطوط مخارج التوتر المتوسط 20 ك.ف في مواقع مختلفة ومثالها نصيب وسجنة ودوار داعل والعجمي والشيخ سعد والمسمية والحارة والعالية وغيرها الكثير .حيث تم الانتهاء من إصلاح بعضها والمتبقي قيد الإصلاح على أمل تجهيزها جميعاً بأقصى سرعة ممكنة وحسبما تساعد الظروف الجوية السائدة وذلك من أجل إعادة الخدمة في المناطق جميعها لوضعها الطبيعي.