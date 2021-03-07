بكين تحث واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

حثت الصين الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع الحظر المفروض على هذا البلد.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في مؤتمر صحفي في بكين اليوم: إن الصين تحث الولايات المتحدة على إظهار حسن النوايا والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران عما قريب كما تأمل أن تتخذ واشنطن خطوات صادقة تجاه طهران ومنها رفع الحظر الاقتصادي غير المبرر، داعياً إيران في المقابل إلى العودة إلى التزاماتها ضمن الاتفاق.

ومن جهة أخرى أكد وانغ يي أن التعاون الصيني الروسي ضروري لاستقرار العالم، لافتاً إلى أنه ينبغي على الصين وروسيا أن تكوناً داعماً استراتيجياً للتنمية وشريكاً عالمياً لبعضهما البعض حيث إنها تجربة مكتسبة من التاريخ وأمر ضروري في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا قال وانغ يي: وقفت الصين وروسيا جنباً إلى جنب وعملتا عن كثب لمكافحة كل من فيروس كورونا والفيروس السياسي الذي سعت جهات أخرى للترويج له عبر العالم.

وفيما يتعلق بمسألة تايوان حذر وزير الخارجية الصيني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إعادة «الممارسات الخطيرة» التي اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب ودعاه للتراجع عن إظهار الدعم لتايوان وهي جزء من أراضي الصين، مؤكداً أنه ليس لدى الحكومة الصينية مجال للتسوية أو التنازلات بشأن قضية تايوان.

كما دعا وانغ يي واشنطن لإزالة جميع قيودها غير المعقولة على التعاون الثنائي بين الصين والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن وألا تخلق عقبات جديدة، معرباً عن أمل بلاده في أن تلتقي الولايات المتحدة بالصين في منتصف الطريق.