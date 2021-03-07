شعبية حزب ميركل تتراجع 32%

تراجعت شعبية المحافظين في ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل إلى 32 في المئة من نوايا التصويت، أي أقل من تلك التي سجلت قبل الانتخابات التشريعية الماضية بسبب انتقادات على خلفية إدارة أزمة وباء كورونا.

ووفق استطلاع أجري لمصلحة صحيفة «بيلد» الألمانية وأوردته «سانا» سجلت شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل وحليفه الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا تراجعاً بنقطتين خلال أسبوع لتصل أدنى مستوياتها منذ عام.

وكانت شعبية المحافظين الألمان بلغت نحو 40 في المئة من نوايا التصويت في أعلى مستوياتها أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء كوفيد 19 في ربيع 2020.

ويستفيد من تراجع شعبية المحافظين حركتان تنتقدان بشدة القيود المفروضة على السكان لاحتواء تفشي الوباء هما :حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الذي بلغت نسبة التأييد له 10 في المئة والحزب الديمقراطي الليبرالي الذي وصلت شعبيته إلى 9 في المئة وفق الاستطلاع.

ويعدّ ذلك نبأً سيئاً بالنسبة لميركل قبل أسبوع من انتخابات محلية ستشكل اختباراً في ألمانيا، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أواخر أيلول المقبل.

وتتعرض حكومة ميركل حالياً لانتقادات بسبب بطء حملة التلقيح وفشلها في توزيع فحوص الكشف عن «كوفيد» على السكان وسأم الرأي العام من القيود المفروضة.