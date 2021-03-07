٤١ ألف طفل يتلقون لقاح شلل الأطفال في السويداء

السويداء- سهى الحناوي

بدأت مديرية الصحة في السويداء حملتها «التحصين الوطني» ضد شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف اليوم من عمر يوم واحد إلى خمس سنوات لنحو ٤١ ألف طفل وطفلة, وأكد مدير صحة السويداء- الدكتور نزار مهنا أن هذه الحملة لتحصين الأطفال ضد شلل الأطفال، وتعزيز مناعتهم، وتلقيحهم بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.

بدورها أكدت الدكتورة ناهدة نصر رئيسة دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة السويداء أن «صحة السويداء» اتخذت الإجراءات اللازمة لنجاح الحملة, وذلك بالتعاون مع الجهات جميعها ذات الصلة في هذا الموضوع, وخاصة المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرية التربية, ولفتت نصر إلى أن اللقاح سيعطى من خلال ٩١ مركزاً صحياً ثابتاً و٢١ فرقة جوالة لهذه الغاية، مشيرةً إلى أن اللقاحات اللازمة لإنجاز الحملة جاهزة، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية جميعها، وأن الحرارة الخفيفة والرشح والسعال والإسهال لا تمنع من أخذ اللقاحات.

كما أن فريق العمل المكلف بالحملة والبالغ عددهم ٣٩٥ أغلبيتهم من العناصر التمريضية والفنية وممن يمتلكون خبرة واسعة ويتميزون بكفاءة عالية، مؤكدة أن اللقاح المستخدم في سورية من أفضل أنواع اللقاحات ومستورد من كبريات شركات إنتاج اللقاح في العالم, ويحقق أفضل معايير الجودة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية ويعطى للأطفال مجاناً من قبل كادر طبي مؤهل يقوم بإيصال اللقاحات إلى كل طفل وفق شروط صارمة لنقل وحفظ اللقاحات في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز صحية ثابتة, ودعت مديرية صحة السويداء الأهالي جميعهم لاصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز طبي، أو فريق جوال بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، علماً أن اللقاح آمن ومجاني.

ت. سفيان مفرج