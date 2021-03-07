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الأحد,7 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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إصابة ثلاثة جنود لبنانيين إثر اشتباك مسلح في بعلبك
أبناء الجولان المحتل يجددون رفضهم مخطط الاحتلال إقامة «توربينات» هوائية على أراضيهم
تجدد الاحتجاجات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية
في يومه الثالث… عشرون ألف زائر لمهرجان الياسمين والسنديان بحلب
كليجدار أوغلو: سياسات أردوغان تشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد
روحاني: وجود القوات الأمريكية في المنطقة يسبّب انعدام الأمن
الاحتلال الأمريكي يسرق القمح من مستودعات الحبوب في المالكية بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته اللاشرعية في الشدادي
مباحثات سوريّة ـ فنزويليّة لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
المقداد ومشرفية يبحثان سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
7 آذار , 2021
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