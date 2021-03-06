إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 117 مليوناً والوفيات تقارب المليونين و599 ألفاً

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول 2019 ولغاية الأن حاجز الـ 117 مليوناً بينما قارب إجمالي الوفيات المليونين و599 ألفاً وفقاً لأخر احصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل لغاية الأن إلى 117033901 إصابة وإجمالي حالات الوفاة الى 2598399 حالة بينما بلغ اجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 92575803 أشخاص حتى الأن.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 536928 حالة وفاة من أصل 29643263 إصابة تليها الهند مع تسجيل 157791 حالة وفاة من أصل 11210502 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 264325 حالة وفاة من أصل 10938836 إصابة.