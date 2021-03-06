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السبت,6 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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الاحتلال الأمريكي يسرق القمح من مستودعات الحبوب في المالكية بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته اللاشرعية في الشدادي
مباحثات سوريّة ـ فنزويليّة لتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
المقداد ومشرفية يبحثان سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
حلب.. صانعو الصابون يطالبون بمنطقة صناعية ومخبر لحرفتهم
سلطات النظام التركي تعتقل 50 شخصاً بذريعة ارتباطهم بغولن
ضبط أدوات تفجير في وكر لإرهابيي "داعش" في نينوى
مستوطنون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين شرق بيت لحم
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لقطة اليوم
انتهاك سافر..
لقطة اليوم
انتهاك سافر..
في
6 آذار , 2021
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