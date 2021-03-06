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الاحتلال الأمريكي يسرق القمح من مستودعات الحبوب في المالكية بريف الحسكة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي 42 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من مستودعات الحبوب في مدينة المالكية بريف الحسكة إلى شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية من المالكية لمراسلة سانا أن 42 شاحنة محملة بالقمح المسروق خرجت من مدينة المالكية بريف الحسكة وتوجهت إلى شمال العراق عبر معبر سيمالكا.

ولفتت المصادر إلى أن الشاحنات عبرت باتجاه الأراضي العراقية بحراسة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط لسرقة الثروات الباطنية وخيرات سورية وحرمان المواطنين منها بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

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